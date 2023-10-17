Соблюдать новое правило перед вступлением в брак обяжут казахстанцев

В Казахстане разработали интерактивное пособие «Счастливая казахстанская семья». Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева. Её доклад на заседании правительства был посвящён профилактике бытового насилия в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Большое внимание власти решили уделить институту семьи. По ее словам, пособие направлено на повышение осведомленности пар, вступающих в брак, о том, как сохранить положительные семейные традиции и духовно-нравственные ценности.

«Оно будет размещено в виде тематического видеоролика в системе электронного правительства и станет обязательной опцией для граждан, подающих заявление на регистрацию брака онлайн«, — рассказала Балаева на заседании правительства. Кроме этого, власти принимают меры для того, чтобы казахстанцы осознанно создавали семьи. Для этого Минкультуры совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) запустило пилотный проект в Астане и Шымкенте по «добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака». Как отметила министр, пары будут консультировать по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам. «В случае успешного результата мы будем рассматривать вопрос о введении такой опции во всех регионах», — отметила Аида Балаева. Также, по словам министра, в республике реализуют 156 соцпроектов в рамках семейной политики. На реализацию выделено 469,3 млн тенге. 40% средств направляют на профилактику домашнего насилия, а именно на финансирование деятельности кризисных центров неправительственных организаций, 25% – на пропаганду семейных ценностей среди молодежи, 10% – на поддержание репродуктивного здоровья. здоровье среди населения, 15% на профилактическую работу с малоимущими семьями, 10% используется для других целей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.