Собственников дач обеспечат жильем. Стали известны дополнительные механизмы для пострадавших от паводка

Министерством промышленности и строительства РК сообщено о решении жилищных проблем граждан, пострадавших от паводков, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Выработаны дополнительные механизмы:

приобретение готового жилья;

возможность подбора приобретаемого жилья самостоятельно;

проведение ремонтных работ либо оплата их стоимости;

возможность применения нетиповых проектов.

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Собственники дачных объектов также будут обеспечены жильем, если это их единственное жилище. Акиматами ведутся работы по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов. В Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях пострадавшие семьи уже получают ключи от нового жилья. Эта работа будет продолжена и в других регионах.

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