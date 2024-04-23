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Собственников дач обеспечат жильем. Стали известны дополнительные механизмы для пострадавших от паводка

Фотография для новости Собственников дач обеспечат жильем. Стали известны дополнительные механизмы

alau.kz

Министерством промышленности и строительства РК сообщено о решении жилищных проблем граждан, пострадавших от паводков, передает пресс-служба премьер-министра РК. 

Выработаны дополнительные механизмы:

  • приобретение готового жилья;
  • возможность подбора приобретаемого жилья самостоятельно;
  • проведение ремонтных работ либо оплата их стоимости;
  • возможность применения нетиповых проектов.

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Собственники дачных объектов также будут обеспечены жильем, если это их единственное жилище. Акиматами ведутся работы по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов. В Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях пострадавшие семьи уже получают ключи от нового жилья. Эта работа будет продолжена и в других регионах.

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