Собственников дач обеспечат жильем. Стали известны дополнительные механизмы для пострадавших от паводка

alau.kz
Министерством промышленности и строительства РК сообщено о решении жилищных проблем граждан, пострадавших от паводков, передает пресс-служба премьер-министра РК.
Выработаны дополнительные механизмы:
- приобретение готового жилья;
- возможность подбора приобретаемого жилья самостоятельно;
- проведение ремонтных работ либо оплата их стоимости;
- возможность применения нетиповых проектов.
Читайте также: Последствия паводка. К 100 МРП компенсации дополнительно выплатят до полумиллиона тенге
Собственники дачных объектов также будут обеспечены жильем, если это их единственное жилище. Акиматами ведутся работы по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов. В Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях пострадавшие семьи уже получают ключи от нового жилья. Эта работа будет продолжена и в других регионах.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная общество паводок 2024 РТН