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События в Жанаозене: Стоимость газа снизят до 50 тенге

Фото с сайта primeminister.kz

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Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади «Ынтымак» в Актау, передает Tengrinews.kz.

На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнайгаз».

Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.

Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрывали дороги.

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