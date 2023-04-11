Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать

В Костанае перед пасхальной неделей значительно подорожало яйцо, передает zakon.kz

Причем, это касается только продукции местных костанайских птицефабрик. Местный продукт подорожал на 54 тенге и теперь за десяток яиц покупатель отдаст вместо 565 уже 619 тенге. А привозной товар из соседнего Петропавловска остался на уровне начала года в 549 тенге за десяток. Стал дороже и большой лоток из 30 штук. Если еще две недели назад его можно было купить по 1185 тенге, то теперь от этого же производителя за 1559. Увеличение произошло сразу на 374 тенге.

Кроме яиц значительно прибавили в цене окорочка. Акция в 915 тенге за кило, действовавшая на них две недели назад, закончилась, и стоимость товара приблизилась к отметке начала января в 1259 тенге.

Среди подорожавших продуктов и говядина. Ее начальная цена подросла на 50 тенге. Теперь килограмм мяса стартует с отметки 2150 до 2800 тенге в зависимости от части туши.

Среди прибавивших в цене оказался и развесной рис. Его ценник за две недели увеличился на 34 тенге, теперь килограмм крупы можно купить за 549 тенге.

Нашлись в супермаркете и товары, которые стали дешевле за это время. Так, начальная цена конины опустилась с 3000 тенге за килограмм до 2800. Также 19 тенге «скинула» морковь. Ее теперь предлагают по 90 тенге. На аналогичной отметке с начала марта держится капуста из стабфонда. С 20 чисел марта в торговой точке появился картофель из стабфонда по цене 110 тенге, и пока он удерживает позиции. Правда, его расфасовывают по пакетам – и детально рассмотреть каждый овощ не получается. Но можно купить картофель от местного производителя на развес и выбрать размер и состояние овоща, но уже по цене 153 тенге, этот уровень держится с конца ноября 2022 года.

Стабильность показывают и ценники на остальные овощи. Лук держится на позиции 145 тенге с начала февраля, а свекла – на 185 тенге с конца января. Цена за литр подсолнечного масла от 859 до 953 тенге в зависимости от производителя и пакет молока жирностью 2,5% по 405 тенге остаются стабильными с начала года. На уровне середины ноября 2022 года держится и пакет муки 1 сорта весом в два килограмма – 639 тенге, а также развесные макароны из стабфонда – 295 тенге.

С начала марта не менялась цена на развесную гречку, ее также продают по 399 тенге, сахар – по 380 тенге. На уровне двухнедельной давности удержалась цена на свинину. Она также стартует с отметки 1600 тенге, а мякоть – 2300 тенге.

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