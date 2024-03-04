Социальных работников не хватает в Костанае

Уже больше месяца Валентина Гаранина ждет, когда ее навестит соцработник. Последний раз они были у нее в декабре 2023 года. К, слову, Валентине Ивановне 90 лет, и живет она одна.

«Конечно, очень мне тяжело, очень мне тяжело. Соцработник для меня много значит. Помогали мне, и мусор вынесут, и протрут пол, вот два раза в неделю приходили, а сейчас, вот, никто не ходит», — говорит пенсионерка Валентина Гаранина.

Сейчас, бабушка стоит в очереди, ее место занял другой человек. В центре по оказанию соцуслуг пояснили, что у Валентины Ивановны истек срок годности электронно-цифровой подписи. Обновить её самостоятельно, к сожалению, бабушка не может. А внучка до сих пор не смогла решить этот вопрос.

«Выяснилось, что в городе проживает внучка Евгения, с ее слов она обещала нашим специалистам самостоятельно помочь нам. Внучка получила это медицинское заключение, обратилась в ЦОН, ждут специалиста для получения ЭЦП», — объяснила руководитель КГУ «Центр по оказанию специальных социальных услуг» Зиягуль Кузьминова.

Людей, нуждающихся в помощи соцработника, в Костанае достаточно много. Сейчас такую услугу получают 534 человека, из них 102 ребенка с инвалидностью. И всех их обслуживает 71 соцработник. По словам Зиягуль Кузьминовой, из-за возросшей потребности в такой помощи, руководство центра запросило средства еще на 4 социальных работников.

«Да, у нас с января 2023 года нашим социальным работникам было повышение заработной платы 25%, конечно, это стимулирует всех, уменьшился отток, увольнения социальных работников», — сообщила Зиягуль Кузьминова.

В центре оказания соцуслуг также добавили, что места в очереди освобождаются только если человек ушел из жизни, покинул медико-социальное учреждение, либо его забрали к себе родственники. Нередко бывает, что очередь тормозят и недобросовестные родственники, которые не прописаны в квартире услугополучателя, но проживают вместе с ним, при этом о нём не заботясь. С начала года было выявлено 2 таких случая.

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