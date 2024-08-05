«Социальный кошелёк»: как будет работать новая система по предоставлению бесплатного и льготного питания?

Министерство просвещения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустили пилотный проект по предоставлению бесплатного питания в школах через «Социальный кошелек» в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Проект позволит родителям получить услугу проактивно, отслеживать посещаемость детей в школьных столовых и использовать цифровые ваучеры для льготного питания.

На данный момент системы учета и фиксации питания уже работают в 250 школах в 15 регионах. Для расширения проекта ведутся работы по обеспечению школ системами учета и фиксации питания и их интеграция с системой «Социальной Кошелек».

Пилотный проект успешно протестирован в Акмолинской, Мангистауской областях, гг. Астана и Шымкент.

Внедрение будет постепенным по мере готовности школ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.