Соцпакет детям из семей-получателей АСП с нового года будут выдавать деньгами

Почти полторы тысячи семей в Костанае являются получателями адресной социальной помощи. Эта мера господдержки предусмотрена для тех, чей среднедушевой доход ниже черты бедности.

С 2020 года помимо этих выплат дети из семей-получателей АСП получают и гарантированный социальный пакет, в который входят продукты питания и бытовая химия. Детей в возрасте от года до шести лет обеспечивают ежеквартально продуктами питания и гигиеническими принадлежностями.

«В возрасте от 6 до 12 лет горячим питанием в школе, учебными принадлежностями и школьной или спортивной одеждой, а также им предоставляется льготный проезд на общественном транспорте, не менее 50%. От стоимости проезда», — сообщила руководитель отдела занятости и соцпрограмм акимата Костаная Акбопе Манатова.

Однако гарантированный социальный пакет, как мера господдержки вызывала не мало нареканий со стороны получателей. Нередко люди жаловались на качество продуктов, сроки их годности и само наполнение, объясняя это тем, что некоторые продукты дети не едят вовсе. Поэтому со следующего года его заменят денежными выплатами.

«В 2023 году Министерство труда и социальной защиты населения республики Казахстан планирует гарантированный социальный пакет перевести на монетизацию, то есть к сумме назначенной АСП дополнительно будут выплачивать денежные средства, то есть продуктовые наборы и наборы бытовой химии мы уже развозить не будем. На сегодняшний день ведутся расчёты размеров выплаты гарантированной социальной помощи», — сообщила Акбопе Манатова.

До конца этого года работать будут по существующим правилам. Но и тут есть свои проблемы. Чтобы обеспечить нуждающихся гарантированным соцпакетом, проводились госзакупки. Во втором полугодии из-за нестабильности цен госзакупки на приобретение и доставку наборов бытовой химии состоялись только 20-го октября. Поэтому наборы бытовой химии за третий квартал были доставлены поставщиками в ноябре. За четвертый — обещают доставить до конца декабря.

Также Акбопе Манатова пояснила, что пока неизвестно, должны ли будут получатели гарантированного социального пакета предоставлять отчеты на что потрачены деньги, использованы ли они по целевому назначению. Как только министерство труда и соцзащиты утвердит правила выплат, информацию озвучат.

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