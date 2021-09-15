Соцсети и мессенджеры могут обязать зарегистрироваться в Казахстане

Иностранные социальные сети и мессенджеры могут обязать зарегистрироваться или открыть представительства в Казахстане. Такие поправки содержатся в законопроекте по вопросам защиты прав ребенка, передает Tengrinews.kz.

Инициированный депутатами законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка» 15 сентября в первом чтении принял Мажилис. Предлагаемые изменения дают четкое определение онлайн-платформам и сервисам обмена мгновенными сообщениями. Статью 1 закона «Об информатизации» предлагается дополнить подпунктами следующего содержания:

«73) онлайн-платформа — интернет-ресурс и (или) сервис обмена мгновенными сообщениями, предназначенные для распространения информации в целях общения пользователем посредством созданной им персональной страницы путем размещения информации, приема и(или) передачи знаков и(или) сигналов и(или) голосовой информации и(или) письменного текста и(или) изображения и(или) звуков и(или) сообщений конкретно определенному или неопределенному кругу лиц, за исключением онлайн-платформ, предназначенных для предоставления финансовых услуг и электронной коммерции; 74) сервис обмена мгновенными сообщениями — технологическая система распространения информации посредством использования сетей телекоммуникаций путем мгновенного обмена сообщениями и их передачи конкретно определенному лицу и (или) неопределенному кругу лиц, за исключением использования информационно-коммуникационных технологий при предоставлении финансовых услуг и электронной коммерции», — говорится в проекте закона от 2 сентября 2021 года.

Предлагаемая новая статья 18-2 закона «Об информацизации» гласит, что для осуществления деятельности на территории Казахстана собственники и иные законные представители иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями проводят обязательную государственную регистрацию юридического лица или учетную регистрацию филиала (представительства) иностранных юридических лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

«Руководителями филиалов (представительств) иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Республики Казахстан не могут быть иностранцы либо лица без гражданства«, — говорится в проекте закона.

Руководителей филиалов соцсетей в Казахстане могут обязать выполнять решения по удалению или ограничению определенного контента в течение 24 часов.

«Руководитель филиала (представительства) иностранной онлайн-платформы на территории Республики Казахстан после получения предписания о принятии мер по выполнению указанного в пунктах 1, 1-1 и 1-2 статьи 41-1 закона Республики Казахстан «О связи» представления или решения от уполномоченного органа в области информации обязан выполнить его в течение не более двадцати четырех часов путем принятия мер к удалению информации, нарушающей требования законов Республики Казахстан, либо ограничению ее распространения на территории Республики Казахстан», — отмечается в законопроекте.

Иностранным социальным сетям и мессенджерам законодатели планируют дать шесть месяцев для регистрации юрлиц и филиалов в Казахстане, иначе их деятельность на территории страны будет ограничена.

«По истечении шести месяцев после введения в действие статьи 18-2 настоящего закона, в случае, если иностранная онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не проводят процедуру обязательной государственной регистрации юридического лица или учетную регистрацию филиала (представительства) иностранного юридического лица в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, деятельность данных ресурсов ограничивается на территории Республики Казахстан«, — гласят предлагаемые поправки.

Планируется, что порядок блокировки и ограничения интернет-ресурсвом будет определять уполномоченный орган в области информации.

Также уполномоченный орган в области информации будет вести единый реестр учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Казахстана или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган в области информации представлением Генерального прокурора страны или его заместителей, а также предписанием уполномоченного органа в области информации.

Вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев на заседании Мажилиса заявил, что министерство поддерживает предлагаемые изменения, касающиеся социальных сетей и мессенджеров.

«В законопроекте предложены по нормам для по социальных сетям и мессенджерам, мы поддерживаем, потому что во время анализа, мониторинга информационного поля мы видим, что идет большое количество кибербуллинга, в министерство поступает очень большое количество обращений. Если говорить конкретно о фактах, в 2020 году в общей сложности во время мониторинга мы выявили около 70 тысяч фактов кибербуллинга в интернет-среде. В администрации соцсетей и мессенджеров нами направлено около 1800 обращений с просьбой удалить материалы. И в 2021 году эти цифры уже увеличились — около 140 тысяч фактов нарушений мы выявили. Соответственно около 1700 (обращений. — Прим.) мы в администрации соцсетей и мессенджеров направили», — сказал вице-министр.

По его словам, не все представители социальных сетей и мессенджеров выходят на связь с казахстанским министерством.

«У нас, к сожалению, не со всеми социальными сетями и мессенджерами на наши обращения идет обратная связь. Если какие-то социальные сети, скажем так, реагируют и удаляют материалы, некоторые, до 20-30 процентов, доходит только реакция на наши обращения. Поэтому в этом направлении мы предлагаем ввести нормы и понятия для социальных сетей и мессенджеров», — добавил Кемелбек Ойшыбаев.

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