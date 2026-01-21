Заместитель премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Правительства 21 января 2026 года сообщила о планируемых изменениях в сфере информационной политики. Об этом передаёт корреспондент Zakon.kz.

По словам главы ведомства, Министерство культуры и информации продолжит работу по совершенствованию законодательства в области средств массовой информации. В частности, рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям.

Кроме того, министерством разработаны поправки в законодательство, регулирующее деятельность онлайн-платформ и масс-медиа. Как уточнила Аида Балаева, предлагаемые изменения уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение.

Для эффективной реализации новых норм планируется совместная работа с Министерство просвещения Республики Казахстан и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. В частности, предполагается разработка механизмов проверки возраста пользователей, а также установление мер ответственности при необходимости.

Также на законодательном уровне планируется рассмотреть вопросы регулирования распределения рекламных доходов между онлайн-платформами и средствами массовой информации, а кроме того — возможность частичного снятия запрета на рекламу отдельных товаров.

