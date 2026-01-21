Заместитель премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Правительства 21 января 2026 года сообщила о планируемых изменениях в сфере информационной политики. Об этом передаёт корреспондент Zakon.kz.
По словам главы ведомства, Министерство культуры и информации продолжит работу по совершенствованию законодательства в области средств массовой информации. В частности, рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям.
Кроме того, министерством разработаны поправки в законодательство, регулирующее деятельность онлайн-платформ и масс-медиа. Как уточнила Аида Балаева, предлагаемые изменения уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение.
Для эффективной реализации новых норм планируется совместная работа с Министерство просвещения Республики Казахстан и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. В частности, предполагается разработка механизмов проверки возраста пользователей, а также установление мер ответственности при необходимости.
Также на законодательном уровне планируется рассмотреть вопросы регулирования распределения рекламных доходов между онлайн-платформами и средствами массовой информации, а кроме того — возможность частичного снятия запрета на рекламу отдельных товаров.
Штрафы и тюрьма за утечки данных: власти Казахстана ужесточают правила
«Снял деньги — под наблюдением?» В Казахстане прокомментировали сообщения о базах данных банкоматов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.