Соцвыплаты по беременности и родам теперь будут назначаться проактивно

Министерство труда и социальной защиты населения РК на портале Электронной биржи труда запустило новый функционал, позволяющий в проактивном формате назначать социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, передает zakon.kz.

С мая этого года на ЭБТ для работодателей Казахстана предоставлена возможность регистрации в Единой системе учета трудовых договоров социальных отпусков по беременности и родам. Благодаря этому назначение соответствующей социальной выплаты для вышедших в отпуск работников можно осуществить в проактивном формате, без участия заявителя. Это позволит услугополучателям не обращаться в центр обслуживания населения лично, чтобы подать заявление на получение данной выплаты, — сообщили в Минтруда.

Как поясняется, для проактивного назначения выплаты работнику, вышедшему в социальный отпуск по беременности и родам, работодателю необходимо зарегистрировать факт выхода работника в личном кабинете на портале Электронной бирже.

Данные будут направлены в Единую систему учета трудовых договоров, откуда по запросу они будут предоставляться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» для назначения соцвыплаты.

В свою очередь вышедшей в декрет работнице посредством SMS-сообщения придет запрос на получение согласия на назначение социальной выплаты в проактивном формате, на который необходимо будет ответить в течение трех дней.

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