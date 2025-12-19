USD 513.55 EUR 602.09 RUB 6.42

Соцвыплаты вырастут: с 2026 года в Казахстане повышают пособия при рождении ребёнка

— Сегодня, 16:09
Изображение для новости: Соцвыплаты вырастут: с 2026 года в Казахстане повышают пособия при рождении ребёнка

Фото Н.Луговской/alau.kz

С 2026 года в Казахстане вырастут размеры ряда социальных выплат — изменения связаны с увеличением месячного расчётного показателя (МРП). С 1 января 2026 года МРП установлен на уровне 4 325 тенге, поэтому пересматриваются пособия при рождении ребёнка, выплаты по уходу за ним и поддержка многодетных семей, сообщает BAQ.KZ.

Выплаты при рождении ребёнка

Господдержка при рождении ребёнка предоставляется независимо от того, работает женщина или нет, и не зависит от доходов семьи. При участии в системе обязательного социального страхования дополнительно назначается социальная выплата по беременности и родам.

Также всем матерям положено единовременное государственное пособие при рождении ребёнка. В 2026 году:

  • на первого, второго или третьего ребёнка — 38 МРП ( 164 350 тенге );
  • на четвёртого и последующих детей — 63 МРП ( 272 475 тенге ).

Пособия по уходу до 1,5 года

До достижения ребёнком 1,5 лет назначается ежемесячное пособие по уходу. Для неработающих матерей выплаты из республиканского бюджета в 2026 году составят:

  • на первого ребёнка — 24 912 тенге;
  • на второго — 29 453 тенге;
  • на третьего — 33 951 тенге;
  • на четвёртого и последующих — 38 493 тенге.

Для работающих женщин социальная выплата по уходу рассчитывается в размере 40% от среднего ежемесячного дохода за последние два года .

Кроме того, на период ухода за ребёнком до 1,5 лет при утрате дохода матерью обязательные пенсионные взносы за неё субсидируются за счёт государства.

Поддержка многодетных семей

Семьям, воспитывающим четырёх и более несовершеннолетних детей, назначается ежемесячное пособие — его размер зависит от количества детей. В 2026 году выплаты составят:

  • 4 ребёнка — 69 330 тенге;
  • 5 детей — 86 673 тенге;
  • 6 детей — 104 016 тенге;
  • 7 детей — 121 360 тенге;
  • 8 и более детей — по 17 300 тенге на каждого ребёнка.

Выплаты обладательницам «Алтын алқа» и «Күміс алқа»

Отдельное ежемесячное пособие предусмотрено для матерей, воспитавших шестерых и более детей. В 2026 году:

  • обладательницы «Алтын алқа» будут получать 32 005 тенге;
  • «Күміс алқа» — 27 680 тенге.


Теги:


