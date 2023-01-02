Соглашение о пенсионных гарантиях гражданам стран СНГ прекращает своё действие 1 января

Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения прекращает свое действие с 1 января 2023 года.

«1 января 2023 года прекращается действие Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в Москве 13 марта 1992 года в отношениях Российской Федерации с другими участниками соглашения», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

24 мая 2022 года это соглашение денонсировала Госдума России, а 11 июня закон о его денонсации подписал президент РФ Владимир Путин.

Сейчас ведется работа по заключению новых двусторонних соглашений в пенсионной сфере, основанных на принципе пропорциональности. Этот принцип предусматривает так называемый экспорт пенсий государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина. При этом каждая договаривающаяся сторона в соответствии со своим пенсионным законодательством исчисляет и выплачивает часть пенсии, соответствующую страховому или трудовому стажу, приобретенному на её территории.

В 2019 году РФ подписала новые соглашения с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией, в 2021 году – с Таджикистаном. Ведутся переговоры с Молдавией и Узбекистаном.

Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения было подписано в Москве 13 марта 1992 года. Его участниками, кроме России, были Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Соглашение предусматривало, что при установлении права на пенсию гражданам каждой из стран-участниц учитывался трудовой стаж, приобретённый на территории бывшего СССР.

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