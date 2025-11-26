Глобальная нестабильность и инфляция

Экономика Казахстана показывает хорошую динамику. Так ВВП страны увеличился за 10 месяцев 2025 года на 6,4%. Однако при этом инфляция также показывает рост. К примеру, в октябре 2025 года годовой индекс потребительских цен достиг 12,6%, и Национальный банк РК поднял базовую ставку до 18%. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал высокую инфляцию «главной проблемой», которая «съедает» доходы граждан. Поэтому чтобы сохранить сбережения важно использовать правильные инструменты.

Традиционные инструменты сохранения капитала

Многие казахстанцы традиционно хранят свои сбережения на банковских депозитах. Так в сентябре 2025 года доля казахстанцев с банковскими вкладами достигла рекордных 67,7%. Однако доходность вкладов снижается: банки предлагают по депозитам лишь около 16–18% годовых, что едва покрывает инфляцию. При этом сроки вкладов могут быть и меньше года, а значит получить прирост капитала даже в 18% за год не получится.

Еще одним традиционным инструментом сохранения средств являются вложения в недвижимость. Многие рассчитывают, что вложив деньги в недвижимость, можно не только заработать на аренде, но и просто впоследствии продать ее по более высокой цене. Однако например в первом полугодии 2025 года цены на жилье выросли в Казахстане на 7,8%, что гораздо ниже инфляции. Кроме того надо учитывать, что не всегда недвижимость сдается в аренду на 100% времени, а после арендаторов нужно иногда делать ремонт. Это снижает доходность вложений в недвижимость.

Кроме того, есть и те, кто хранит свои деньги “под матрасом”. Этот способ является одним из худших для вашего капитала. Не используя никакие финансовые инструменты, а просто держа деньги дома, вы ежегодно уменьшаете покупательную способность ваших денег на размер инфляции.

Таким образом все эти способы нельзя назвать подходящими для того, чтобы сохранять и приумножать ваш капитал в долгосрочной перспективе. К счастью есть и другие инструменты, которые действительно могут стать хорошей альтернативой традиционным способам сбережения.

Перспективные активы

На этом фоне стоит присмотреться к другим финансовым инструментам. Одним их них является золото, которое традиционно считается «безопасной гаванью»: в кризис спрос на него растет. Так, мировой спрос на золото во 3-м квартале 2025 года вырос на 3% год к году. В октябре 2025 года цена металла обновила исторические максимумы – около 4300 долларов за унцию. Кроме того, набирают популярность криптовалюты. Казахстан планирует создать государственный крипторезерв объемом 0,5-1 млрд долларов. Это говорит о том, что такой актив как криптовалюты уже можно смело включать в свои инвестиционные портфели частным инвесторам.

Еще одним инструментом, в который можно инвестировать являются акции мировых компаний. Например бумаги компания Nvidia показали рост на 48% за 10 месяцев 2025 года. Т.е. вложив 1000 долларов в этот актив вы могли бы уже увеличить ваш капитал почти до 1500 долларов.

Как начать инвестировать

Чтобы инвестировать в золото, криптовалюты, акции или другие инструменты, казахстанскому инвестору достаточно открыть счет в международной финансовой компании. Одной из таких компаний является Forex Club, которая с 1997 года помогает инвесторам зарабатывать на мировом финансовом рынке. Все что нужно сделать — открыть и пополнить счет в платформе Libertex, разработанной Forex Club. После этого надо выбрать актив и направление вашей сделки. Вам останется только нажать “купить”, если вы ожидаете роста цены актива, или “продать”, если прогнозируете снижение, а затем дождаться подходящего уровня прибыли и закрыть сделку.

Начните вкладывать ваши активы в надежные финансовые инструменты вместе с Forex Club.

Партнёрский материал

