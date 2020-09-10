Сохранить дистанционку на первую четверть предложил Минздрав

Министерство здравоохранения предложило сохранить дистанционный формат обучения школьников на первую четверть, передает Tengrinews.kz.

Как заявил министр здравоохранения Алексей Цой, сохранение формата дистанционного образования в школах необходимо для предотвращения новой вспышки коронавируса.

«Сохранение дистанционного обучения в школах страны — мера вынужденная. В организованных закрытых коллективах высок риск заразиться. И если в классе выявят хотя бы один случай заболевания коронавирусом, в разы вырастет число контактных: одноклассники, учителя, родные, близкие», — сказал Алексей Цой на пресс-конференции СЦК.

«Для нас очень важно, чтобы не допустилось наслоение заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией, поэтому первую четверть мы предлагаем сохранить в этом формате (дистанционном. — Прим.). В дальнейшем, когда мы изучим, насколько у нас идет заболеваемость в наших организованных коллективах, мы вынесем данный вопрос в Межведомственную комиссию и будем дополнительно рассматривать», — добавил Цой.

Глава Минздрава отметил, что некоторые школы в Германии, Англии, США, Франции после открытия закрылись на карантин из-за случаев коронавируса в учебных заведениях.

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