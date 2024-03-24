Сохраняется неблагополучная ситуация по коклюшу — Минздрав РК

В Казахстане сохраняется неблагополучная ситуация по коклюшу и стабилизируется ситуация с корью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, сообщает агентство КазТАГ.

«В Казахстане сохраняется неблагополучная ситуация по коклюшу. Зарегистрировано 392 случая коклюша среди детей до 14 лет, из них 90% – дети до пяти лет. Рост случаев коклюша связан со снижением коллективного иммунитета», — говорится в сообщении.

Коклюш распространяется воздушно-капельным путем, при кашле, чихании и разговоре больного, и наибольшую опасность представляет для детей раннего возраста. Единственный способ защиты от данного заболевания – вакцинация.

«В Казахстане стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори. За последние два месяца заболеваемость корью снизилась на 38%. В рамках дополнительной иммунизации привито 92% подлежащих вакцинации лиц. При этом, продолжается регистрация заболеваемости корью, в связи с чем родителям необходимо проверить наличие прививок против кори у своих детей. При отсутствии вакцинации рекомендуем вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления», — добавили в минздраве.

Симптомы кори похожи с симптомами ОРВИ, а опасна эта болезнь осложнениями, такими как энцефалиты, пневмонии и отиты. Единственной надежной защитой от кори тоже остается своевременная вакцинация.

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