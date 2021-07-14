Сохраняется неустойчивая погода. Прогноз погоды на 15-17 июля 

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Неустойчивый характер погоды по-прежнему будет сохраняться на всей территории Казахстана, за исключением южных областей.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.Местами будут наблюдаться порывистый ветер, на юге с пыльной бурей.
На западе температура воздуха ночью +15+23℃, днем +25+38℃, на севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается +6+20℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +10+28℃, в центре и на востоке страны температура воздуха ночью +7+20℃, днем от +15+30℃, на юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +12+23°С, дневная +27+38°С.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области