Сокращается число спортсменов, защищающих честь Костанайской области на соревнованиях

На последней республиканской спартакиаде сборная Костанайской области приняла участие лишь в 12 видах спорта из 27. Завоевано 10 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых медалей. Но по итогу наш регион занял лишь 15 место, и это одно из последних мест, сетуют в управлении физической культуры и спорта.

«У Костанайской области могло быть еще больше медалей. Однако область не один год теряет перспективных спортсменов на подготовку которых были затрачены немалые финансовые средства . Решающую роль сыграли условия, которые были предложены другими регионами . всего за последние 6 лет область покинули 16 перспективных спортсменов по таким видам спорта, как бокс, тяжелая атлетика, шорт-трек, женская борьба, велоспорт и бадминтон», — сказала заместитель начальника управления физической культуры и спорта Костанайской области Елена Киреева.

Так, например, боксер Василий Левит и представительницы тяжелой атлетики Анна Нурмухаметова и Инна Некрасова принесли в копилку Акмолинской области три серебряных медали Олимпийских игр, а могли представлять и наш регион, где их и готовили все эти годы, отмечают в управлении спорта. Помимо этого на предстоящих в 2024 году Олимпийских играх в Париже из сформированного списка потенциальных кандидатов, а это 157 человек, только один спортсмен представляет Костанайскую область. Это борец греко-римского стиля Тамерлан Шадукаев.

«Понятно, что спортсменам всегда не хватает финансирования это знаю, так было всегда, я это знаю, но вместе с тем все сразу завалить деньгами мы не можем. Надо сравнивать всегда себя с соседними регионами, областями, понятно, что мы должны быть выше нежели, чем многие регионы, потому что у нас инфраструктура соответствующая спортивная, история…», — высказался аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Аким Костанайской области рекомендовал управлению физической культуры и спорта внимательней вникать в вопросы, связанные с оплатой питания, суточных своих подопечных, с финансированием того или иного вида спорта или перспективного спортсмена. И если эта система нуждается в доработке, то подготовить нужные для улучшения работы всей областной системы спорта изменения

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.