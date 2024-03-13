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Сокращается число спортсменов, защищающих честь Костанайской области на соревнованиях

Фотография для новости Сокращается число спортсменов, защищающих честь Костанайской области на соревнованиях

alau.kz

На последней республиканской спартакиаде сборная Костанайской области приняла участие лишь в 12 видах спорта из 27. Завоевано 10 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых медалей. Но по итогу наш регион занял лишь 15 место, и это одно из последних мест, сетуют в управлении физической культуры и спорта.

«У Костанайской области могло быть еще больше медалей. Однако область не один год теряет перспективных спортсменов на подготовку которых были затрачены немалые финансовые средства . Решающую роль сыграли условия, которые были предложены другими регионами . всего за последние 6 лет область покинули 16 перспективных спортсменов по таким видам спорта, как бокс, тяжелая атлетика, шорт-трек, женская борьба, велоспорт и бадминтон», — сказала заместитель начальника управления физической культуры и спорта Костанайской области Елена Киреева.

Так, например, боксер Василий Левит и представительницы тяжелой атлетики Анна Нурмухаметова и Инна Некрасова принесли в копилку Акмолинской области три серебряных медали Олимпийских игр, а могли представлять и наш регион, где их и готовили все эти годы, отмечают в управлении спорта. Помимо этого на предстоящих в 2024 году Олимпийских играх в Париже из сформированного списка потенциальных кандидатов, а это 157 человек, только один спортсмен представляет Костанайскую область. Это борец греко-римского стиля Тамерлан Шадукаев.

«Понятно, что спортсменам всегда не хватает финансирования это знаю, так было всегда, я это знаю, но вместе с тем все сразу завалить деньгами мы не можем. Надо сравнивать всегда себя с соседними регионами, областями, понятно, что мы должны быть выше нежели, чем многие регионы, потому что у нас инфраструктура соответствующая спортивная, история…», — высказался аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Аким Костанайской области рекомендовал управлению физической культуры и спорта внимательней вникать в вопросы, связанные с оплатой питания, суточных своих подопечных, с финансированием того или иного вида спорта или перспективного спортсмена. И если эта система нуждается в доработке, то подготовить нужные для улучшения работы всей областной системы спорта изменения

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