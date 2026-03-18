В Костанае в поликлиниках начали работать Центры развития и раннего вмешательства. Здесь родители маленьких пациентов могут получить помощь сразу нескольких специалистов — врачей-консультантов, логопедов, психологов, дефектологов и патронажных медсестёр.
Ранняя диагностика и помощь
Главная задача центров — выявление отклонений на ранней стадии, их коррекция, а также помощь в адаптации и социализации детей.
Особая роль отводится патронажным медсёстрам. В отличие от участковых, у них меньше нагрузка, а значит — больше времени на каждую семью.
Асемгуль Адиятуллина, патронажная медсестра Центра развития и раннего вмешательства поликлиники №1:
«К новорождённому я пришла, я смотрю: ванночка есть, нет? Бывает нет ванночки, просто под краном моют. Это уже настороженность — вода-то разная бывает. Потом — есть ли кроватка, как укладывают, безопасная ли она.
Мы сразу проводим беседы по вакцинации, по безопасности ребёнка, вовлекаем отца».
Как проходит обследование
В Казахстане к 2027 году планируется поэтапное сокращение педиатрических участков — детей будут прикреплять к врачам общей практики. При необходимости ребёнка направляют к педиатру, а затем — в центр раннего вмешательства.
Здесь проводят комплексную диагностику. Например, в шумоизолированной комнате проверяют слух.
Тулебеке Унгарова, медсестра центра:
«Вот такой наушник у нас, мы его вставляем в ухо, которое проверяем. Обследование проводится двумя методами. Первый — это отоакустическая эмиссия.
Вот, смотрите результат — “успех”. Значит, у ребёнка всё хорошо со слухом».
Если возникают сомнения, ребёнка направляют к узким специалистам, например, сурдологу.
С какими проблемами обращаются
По словам врачей, чаще всего в центр приходят семьи с задержками развития у детей.
Султан Садуакасов, врач-педиатр центра:
«К нам чаще обращаются дети с задержками речевого, психоречевого развития, с расстройствами аутистического спектра. Родители не всегда понимают, с чего начать, что делать, как диагностировать и какие меры предпринимать дальше».
Поддержка родителей
Работа центра направлена не только на диагностику, но и на обучение родителей. Здесь действует ресурсная комната — своего рода школа для мам и пап.
Ляззат Айтуарова, заведующая центром:
«Здесь проводятся мастер-классы по введению прикорма, приготовлению пищи. Например, ребёнку исполняется 6 месяцев — мы начинаем вводить каши, овощные пюре.
Молодые родители активно приходят, им интересно видеть, как это делается на практике».
Почему это важно
Сегодня к первой поликлинике Костаная прикреплено около 3,5 тысячи детей до трёх лет. Именно на этот возраст ориентирована работа центра.
Медики подчёркивают: чем раньше выявить проблему, тем выше шансы на успешную коррекцию и полноценное развитие ребёнка.
Жаңалықтар - 17.03.26
