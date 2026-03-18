В Костанае в поликлиниках начали работать Центры развития и раннего вмешательства. Здесь родители маленьких пациентов могут получить помощь сразу нескольких специалистов — врачей-консультантов, логопедов, психологов, дефектологов и патронажных медсестёр.

Ранняя диагностика и помощь

Главная задача центров — выявление отклонений на ранней стадии, их коррекция, а также помощь в адаптации и социализации детей.

Особая роль отводится патронажным медсёстрам. В отличие от участковых, у них меньше нагрузка, а значит — больше времени на каждую семью.

Асемгуль Адиятуллина, патронажная медсестра Центра развития и раннего вмешательства поликлиники №1:

«К новорождённому я пришла, я смотрю: ванночка есть, нет? Бывает нет ванночки, просто под краном моют. Это уже настороженность — вода-то разная бывает. Потом — есть ли кроватка, как укладывают, безопасная ли она.

Мы сразу проводим беседы по вакцинации, по безопасности ребёнка, вовлекаем отца».

Как проходит обследование

В Казахстане к 2027 году планируется поэтапное сокращение педиатрических участков — детей будут прикреплять к врачам общей практики. При необходимости ребёнка направляют к педиатру, а затем — в центр раннего вмешательства.

Здесь проводят комплексную диагностику. Например, в шумоизолированной комнате проверяют слух.

Тулебеке Унгарова, медсестра центра:

«Вот такой наушник у нас, мы его вставляем в ухо, которое проверяем. Обследование проводится двумя методами. Первый — это отоакустическая эмиссия.

Вот, смотрите результат — “успех”. Значит, у ребёнка всё хорошо со слухом».

Если возникают сомнения, ребёнка направляют к узким специалистам, например, сурдологу.

С какими проблемами обращаются

По словам врачей, чаще всего в центр приходят семьи с задержками развития у детей.

Султан Садуакасов, врач-педиатр центра:

«К нам чаще обращаются дети с задержками речевого, психоречевого развития, с расстройствами аутистического спектра. Родители не всегда понимают, с чего начать, что делать, как диагностировать и какие меры предпринимать дальше».

Поддержка родителей

Работа центра направлена не только на диагностику, но и на обучение родителей. Здесь действует ресурсная комната — своего рода школа для мам и пап.

Ляззат Айтуарова, заведующая центром:

«Здесь проводятся мастер-классы по введению прикорма, приготовлению пищи. Например, ребёнку исполняется 6 месяцев — мы начинаем вводить каши, овощные пюре.

Молодые родители активно приходят, им интересно видеть, как это делается на практике».

Почему это важно

Сегодня к первой поликлинике Костаная прикреплено около 3,5 тысячи детей до трёх лет. Именно на этот возраст ориентирована работа центра.

Медики подчёркивают: чем раньше выявить проблему, тем выше шансы на успешную коррекцию и полноценное развитие ребёнка.