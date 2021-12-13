USD 434.4
EUR 490.09
RUB 5.91
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Сокращают сотрудников в отделах образования Костанайской области

Сокращают сотрудников в отделах образования Костанайской области

Фото alau.kz

Vinkmag ad

Вопросы вопросы сферы образования, которая перешла на вертикальную систему управления, рассмотрели на расширенном заседании с участием акима Костанайской области области.

По словам руководителя управления образования Костанайской области Зауре Байменовой, новый подход применен и к решению кадровых вопросов.

«С начала года руководители отделов образования назначаются на конкурсной комиссией управления образования. Обновлен состав директоров организаций в связи с выходом на пенсию 20 руководителей. Для повышения конкурентоспособности руководителей и исключения коррупционных рисков, введен институт ротации директоров образовательных учреждений», — сообщила руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Кроме того, проводится и работа по сокращению штата управления образования. В этом году три, а в следующем году пять единиц будет сокращено. То есть из 39-ти сотрудников продолжит работать 31 специалист. В отделах образования также произойдет сокращение — со ста семнадцати до восьмидесяти шести человек. В ряде рассмотренных на заседании вопросов, касающихся сферы образования, был выделен и аспект безопасности детей в школах области.

«Одной из сложностей для проведения этой работы является слабое оснащение дежурных частей полиции техническим оборудованием — интернетом, компьютерами, видеорегистраторами. Что касается ограждения школ по периметру здания, в 29 объектах образования ограждение отсутствует, из ни 5 с контингентом до 30 учащихся. Также требуется решение вопроса акиматом, по выделению земли, прилегающей к территории гимназии Мауленова, для установки ограждения», — сказала Зауре Байменова.

Архимед Мухамбетов поручил городским властям оказать содействие в этом вопросе.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Возможен запах газа. В акимате Костаная попросили сохранять спокойствие