После перевода времени в Казахстане отдельные школы сократили время уроков из-за раннего наступления темноты. Пробелы в знаниях будут восполнены летними школами, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, сообщает информагентство «КазТАГ».

«Это (сокращение времени уроков до 40 минут – КазТАГ) же не повсеместно. (…) Если все-таки такие решения принимаются, 5 минут, которые были не реализованы в каникулярное или летнее время должны быть восполнены (…) Часто данный вопрос больше затрагивает восточную область нашей страны. Поэтому было рекомендовано, если все-таки есть острая необходимость, где школы трехсменные. В частности, в Павлодаре в семи школах были такие приняты решения. Все равно это должно быть потом восполнено, потому что школа не должна красть время, отведенное на образование для наших детей», — сказал Бейсембаев.

Он напомнил, что такой опыт у казахстанских школ уже был во время пандемии.

«В 2020 году, когда была пандемия, уроки были по 40 минут. Но потом, чтобы восполнить, восстановить пробелы в знаниях, были организованы летние школы. Два года под подряд в 2021 и 2022 годах», — пояснил министр.

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