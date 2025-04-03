В Костанайской области предусматривается строительство автомобильной дороги, которая соединит Астану с Транскаспийским международным транспортным маршрутом через Аркалык, Тургай и Иргиз.
Министр транспорта Марат Карабаев в Костанайской области проверил ход подготовительных работ по проекту строительства автодороги «Центр-Запад». На сегодняшний день приступили к разработке проектной документации.
Новый маршрут «Центр-Запад» решит вопрос с транспортной доступностью отдаленных районов Акмолинской, Костанайской и Актюбинской областей. Улучшится связанность города Аркалык, Амангельдинского, Жангельдинского районов Костанайской области, Егиндикольского и Жаркаинского районов Акмолинской области, а также Иргизского района Актюбинской области со столицей. Это существенно повлияет на качество жизни местных жителей.
В целом реализация автодорожного проекта положительно отразится на социально-экономическом развитии.
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Будет сокращено расстояние и время в пути. В настоящее время маршрут от Астаны до западных областей составляет 1 438 км и выглядит следующим образом: «Астана – Атбасар – Есиль – Костанай – Карабутак – Иргиз».
Новый маршрут через Жантеке, Егиндиколь, Аркалык и Торгай сократит этот путь до 865 км, что уменьшит действующий маршрут на более 560 км. Транспортная сеть охватит 13 населенных пунктов, где проживает 70 тыс. человек. Дорога будет представлять собой 2 полосы шириной 8 метров. Интенсивность движения составит 3 тысячи авто в сутки.
Значительно возрастет транзитный потенциал. Автодорога обеспечит выход из центральных регионов Казахстана на Транскаспийский международный транспортный маршрут, укрепив позиции Казахстана и усилив конкурентоспособность в международных перевозках.
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