«Сократить сроки? Это значит поощрять пьяную езду» — глава МВД





Министр внутренних дел Ержан Саденов выступил против сокращения сроков лишения водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Отвечая на вопрос о возможности смягчения наказания в рамках проводимой в Казахстане административной амнистии, глава МВД заявил, что любые послабления в отношении нетрезвых водителей недопустимы.

«Сокращать сроки — значит поощрять пьяную езду. Дать послабление — значит развязать руки таким «героям». Наша задача — свести на нет эти факты и укоренить в сознании жесткую и непримиримую позицию. Абсолютная трезвость за рулем должна стать незыблемым принципом культуры вождения», — подчеркнул министр.

По данным МВД, с начала года по вине водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали почти 300 человек, есть погибшие.

Ержан Саденов отметил, что за каждой такой аварией стоят человеческие трагедии, разрушенные семьи и искалеченные судьбы.

Глава ведомства также привел примеры зарубежной практики. По его словам, в ряде стран наказание за последствия пьяного вождения остается крайне строгим. В частности, в Китае за ДТП со смертельным исходом предусмотрено суровое наказание, а в США за управление автомобилем в нетрезвом состоянии возможно пожизненное лишение водительских прав.

«Любые предпосылки, которые могут стать причиной человеческого горя, нужно искоренять», — заявил министр.

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