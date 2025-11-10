Минтранс сообщил о создании первого национального стандарта противогололёдных материалов для населённых пунктов. Документ подготовлен в «Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте» (КаздорНИИ).

Новый стандарт закрывает пробел, который оставался при действии ГОСТ 33387-2015: его нормы распространялись только на автодороги общего пользования и не учитывали специфику улиц, тротуаров, остановок и пешеходных переходов. По словам специалистов, применение «дорожных» реагентов в городской среде повышало травмоопасность, ускоряло износ покрытий и элементов благоустройства, а также могло негативно влиять на здоровье людей и домашних животных.

В КаздорНИИ напомнили: согласно п. 9 ст. 238 Экологического кодекса РК, в пределах населённых пунктов запрещено использовать поваренную соль для борьбы с гололёдом из-за её вреда для почвы, растений и экосистем.

При разработке документа учитывался зарубежный опыт. Внедрение стандарта, подчеркнули в институте, позволит повысить эффективность борьбы со скользкостью, исключить небезопасные реагенты и унифицировать закупки по всей стране.

