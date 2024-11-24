Тело солдата срочной службы обнаружили на территории одной из воинских частей Актюбинского гарнизона 23 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Молодой человек находился на дежурстве в карауле и был на посту.
«23 ноября в одной из воинских частей Актюбинского гарнизона во время несения караульной службы совершил суицид путем выстрела из закрепленного оружия военнослужащий срочной службы», – говорится в официальном сообщении пресс-службы Актюбинского гарнизона.
Причины и обстоятельства выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким военнослужащего