Солидарная пенсия теряет значение: что ждет будущих пенсионеров





Чтобы понять, с какими финансовыми условиями столкнутся будущие пенсионеры, достаточно взглянуть на нынешнюю пенсионную систему Казахстана, передает zakon.kz

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на начало 2026 года средний размер совокупной пенсии в стране составлял 157 843 тенге. Из этой суммы около 103 931 тенге приходилось на солидарную пенсию, а еще 53 912 тенге — на базовую.

Кроме государственных выплат, многие пенсионеры получают деньги из Единого накопительного пенсионного фонда. Средняя ежемесячная выплата из ЕНПФ сегодня составляет около 47 тысяч тенге.

На первый взгляд пенсионная система выглядит достаточно устойчивой. Однако эксперты обращают внимание на важную особенность: нынешние пенсионеры и сегодняшние 30-летние будут выходить на заслуженный отдых в совершенно разных условиях.

Почему молодежь окажется в другой ситуации

Значительная часть выплат нынешним пенсионерам обеспечивается солидарной пенсией. Ее размер зависит от трудового стажа, накопленного до 1 января 1998 года — момента начала пенсионной реформы в Казахстане.

У молодых поколений такого стажа практически нет, поэтому роль солидарной пенсии для них будет значительно ниже.

На что придется рассчитывать будущим пенсионерам

По мнению специалистов, в будущем основными источниками дохода после выхода на пенсию станут накопления в ЕНПФ и собственные инвестиции граждан.

Именно поэтому эксперты рекомендуют заранее задумываться о долгосрочных накоплениях и формировании дополнительных источников дохода на пенсии.

По мере сокращения роли солидарной пенсии значение личных сбережений и инвестиционных инструментов будет только возрастать.