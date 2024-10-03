3 октября 2024 года в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о регистрации вспышки класса X9.0 – самой мощной за весь текущий 25-й солнечный цикл, передает Zakon.kz.
Вспышка длилась 28 минут и вызвала серьезные нарушения коротковолновой радиосвязи в ряде регионов.
Фото: xras.ru
Это событие превзошло по силе вспышку X8.7, которая произошла 14 мая 2024 года и до этого считалась рекордной для цикла.
Предыдущая вспышка, зафиксированная 1 октября 2024 года, была менее значительной – X7.1. Тем не менее и она вызвала временные сбои в радиосигналах над Тихим океаном.