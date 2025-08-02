Российские астрономы 2 августа зафиксировали 15 вспышек на Солнце за сутки, сообщает Zakon.kz.

Об этом «Интерфаксу» сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

По словам ученых, резкий рост солнечной активности наблюдался 1 августа. Для сравнения, днем ранее было отмечено всего шесть вспышек. Большинство событий произошло в новой активной области 4167, где высвобождалась накопленная энергия. Остальные вспышки были равномерно распределены по поверхности звезды.

В лаборатории подчеркнули, что, несмотря на такой скачок активности, ситуация уже стабилизировалась, а рост числа солнечных пятен остановился. Также отмечается, что кратковременное усиление активности не повлияло на Землю.

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