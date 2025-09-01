 Ya Metrika Fast
Солнце выбрасывает плазму на Землю, ожидаются интенсивные полярные сияния

— Сегодня, 09:31
pixabay.com

Выброс плазмы, произошедший на Солнце в ночь на 31 августа, придёт к Земле в ночь с 1 на 2 сентября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает informburo.kz

«Сформированы результаты моделирования движения выброса плазмы вдоль линии Солнце – Земля. Согласно расчётам, солнечное вещество придёт к Земле уже завтра, 1 сентября, между 23 и 24 часами по московскому времени. Плазма имеет довольно высокие скорости (около 900 км/с), что можно наблюдать в том числе по тому, как легко плазменное облако догоняет и поглощает выброшенный с Солнца за 15 часов до этого небольшой протуберанец», – говорится в сообщении.

Предварительно наиболее достоверным считается уровень магнитных бурь G3 (сильные события, не наблюдавшиеся уже около трёх месяцев) с вероятностью около 20% выхода в максимуме на уровень G4. Вероятность бурь высшего, пятого уровня практически исключена.

В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов. Более точный прогноз по сияниям станет возможен только приблизительно за час до события.

На Солнце сохраняется высокая вероятность вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.

 



