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Солнечная буря высшего уровня может произойти сегодня ночью

фото xras.ru

На Земле впервые за 20 лет может произойти буря высшего 5 уровня. За 3 суток, с 7 по 9 мая, Солнцем выброшено в сторону нашей планеты 4 облака плазмы исключительного размера. Часть выбросов по дороге к планете должна слиться в единый ещё более крупный объект, который по расчётам ударит по магнитному поля Земли сегодня ночью (в ночь с пятницы на субботу), сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Консолидированный прогноз мировых центров ставит в пике удара бурю уровнем не менее G4.33 (Kp = 8.33). С вероятностью 15 % впервые с 2005 года магнитная буря на Земле может достигнуть высшего уровня G5.

За последние двое суток на Солнце произошло 6 вспышек высшего балла X. Уровень вспышечной активности в пике достигал 9.8 по 10-балльной шкале. Исчерпание солнечной взрывной энергии ожидается в течение следующих 2-3 суток. Геомагнитные бури на Земле с разной степенью силы могут продолжаться вплоть до конца текущей недели.

Последний раз буря высшего уровня наблюдалась на Земле 11 сентября 2005 года

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