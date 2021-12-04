Солнечное затмение 4 декабря 2021: что категорически нельзя делать

Солнечное затмение – это астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к Земле, не освещена, и саму Луну не видно.

Полное солнечное затмение выпадает на субботу, 4 декабря. Оно произойдет в 13:34 по времени Нур-Султана. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды, однако жители Казахстана не смогут его увидеть.

Этот день называют самым магическим из всего коридора — в этот день нельзя грустить и думать о плохом — нужно формировать свое позитивное настроение, загадывать желания, формулировать мечты. Самым энергетически насыщенным моментом станет пик затмения. Полностью закрытым Солнце будет 1 минуту и 54 секунды — в это время и нужно закрыть глаза и четко загадать свое самое горячее желание.

Подумайте заранее о том, чего бы вы сегодня хотели больше всего. Продумайте детали, прочувствуйте эмоции. В момент начала пикового затмения сядьте удобно, расслабьтесь, и вслух четко проговорите свое желание. Не забудьте о важных моментах — желание должно касаться только вас и вашей судьбы, оно должно быть материальным, при этом попросите сроки, в которые оно должно исполниться. Только будьте рациональны — не загадывайте несбыточного. Например, вы же понимаете, что на вас не упадет желтый Феррари за три дня. Нельзя также загадывать любви конкретного человека — так вы вмешиваетесь в чужую жизнь.

Можно просить избавления от одиночества, здоровья (избавления от болезни), хороших отношений, денег, работы и всего другого, что ваша душа желает.

Максимальную фазу можно будет наблюдать в Антарктиде. Полоса полной фазы затмения начнется в южной части акватории Атлантического океана восточнее Фолклендских островов. Оттуда тень Луны направится сначала в юго-восточном, а затем в южном направлении через море Уэдделла и вступит в Антарктиду.

Кроме того, увидеть затмение можно будет с территории Южной Африки, юго-востока Австралии, в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

В чем особенного солнечного затмения 4 декабря

Полное солнечное затмение, которое произойдет 4 декабря, станет последним на оси Близнецы – Стрелец. Следующее такое затмение, по прогнозам астрологов, произойдет только в декабре 2029 года.

Считается, что декабрьское затмение активизирует энергию оптимистичного Стрельца. Оно означает новое начало и будет благоприятным для людей, стремящихся к творчеству.

В этот период в первую очередь важно побороть свои страхи, затем научиться отдавать ресурсы, выходить за рамки шаблонов и устарелых традиций, меняться и менять.

Чего нельзя делать в день солнечного затмения

Несмотря на позитивные перемены, которые влечет за собой Полное солнечное затмение 4 декабря, есть некоторые рекомендации, которые советуют соблюдать астрологи.

В этот не рекомендуется:

вступать в споры и конфликты;

садиться за руль в случае переутомления;

стричь волосы;

начинать новые дела;

менять работу;

делать хирургические операции;

переезжать в новый дом/город/страну.

Что можно и нужно делать в день солнечного затмения

Астрологи рекомендуют подготовиться к Солнечному затмению: сделать накануне генеральную уборку, выбросить старые, ненужные вещи, очистить пространство, чтобы положительная энергия перемен нашла место в доме. Кроме этого, не лишним будет устроить разгрузочный день.

В этот день рекомендуется:

избегать стресса;

отказаться от вредных привычек;

больше отдыхать, высыпаться;

не переедать;

избегать интенсивных физических нагрузок;

гулять на свежем воздухе;

медитировать.

Полное затмение 4 декабря закроет так называемый коридор затмений – период между «кровавой Луной» и «черным Солнцем».

Следующее солнечное затмение произойдет 30 апреля 2022 года. Его будет видно в Южной Америке, а также в южной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана, в крайней юго-западной зоне акватории Атлантического океана и на некоторых участках тихоокеанского побережья Антарктиды.