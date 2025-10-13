 Ya Metrika Fast
Солнечный всплеск принесёт магнитные бури на Землю

12 октября астрономы зафиксировали неожиданную вспышку солнечной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

В центре светила появились два гигантских очага, каждый размером около 150 тысяч километров — это в десять раз больше диаметра Земли.
Учёные признались, что столь резкая активизация стала полной неожиданностью.

«Непонятно, если честно, откуда всё это взялось. У звезды было бурное окончание сентября и начало октября, и она не должна была так быстро восстановиться», — отметили специалисты.

Первые эффекты солнечной активности могут проявиться уже в среду и четверг.

Астрономы предупреждают: ожидается повышение геомагнитных индексов и, как следствие, возможны магнитные бури.



