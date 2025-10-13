12 октября астрономы зафиксировали неожиданную вспышку солнечной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

В центре светила появились два гигантских очага, каждый размером около 150 тысяч километров — это в десять раз больше диаметра Земли.

Учёные признались, что столь резкая активизация стала полной неожиданностью.

«Непонятно, если честно, откуда всё это взялось. У звезды было бурное окончание сентября и начало октября, и она не должна была так быстро восстановиться», — отметили специалисты.

Первые эффекты солнечной активности могут проявиться уже в среду и четверг.

Астрономы предупреждают: ожидается повышение геомагнитных индексов и, как следствие, возможны магнитные бури.

Стало известно, какие сделки будут отслеживаться финансовыми органами В Казахстане подготовлен проект приказа министра финансов «Об установлении Правил взаимодействия органов госдоходов и Национального...

Дороги сделаны. В Костанае завершили все работы до морозов Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил, что на сегодняшний день дорожные и дворовые работы полностью завершены....