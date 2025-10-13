12 октября астрономы зафиксировали неожиданную вспышку солнечной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.
В центре светила появились два гигантских очага, каждый размером около 150 тысяч километров — это в десять раз больше диаметра Земли.
Учёные признались, что столь резкая активизация стала полной неожиданностью.
«Непонятно, если честно, откуда всё это взялось. У звезды было бурное окончание сентября и начало октября, и она не должна была так быстро восстановиться», — отметили специалисты.
Первые эффекты солнечной активности могут проявиться уже в среду и четверг.
Астрономы предупреждают: ожидается повышение геомагнитных индексов и, как следствие, возможны магнитные бури.
Дороги сделаны. В Костанае завершили все работы до морозов
Жаңалықтар - 10.10.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.