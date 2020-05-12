Сообща мы справимся со всеми трудностями и проблемами — Сергей Богатырев

На территории Казахстана вчера, 11 мая, завершился режим ЧП, введенный 15 марта из-за пандемии коронавируса.

Глава государства озвучил ряд стабилизационных мер. Председатель КОФ «Общенациональная социал-демократическая партия» Сергей Богатырев считает, что все меры приняты своевременно и правильно, главное теперь выполнять поручения.

«Считаю, что все сделано правильно, главное, чтобы его выполняли. План поэтапно расписан. Главное без популизма, четко и конкретно обозначено какие меры правительством уже предприняты и что еще будет реализовано на правительственном уровне. Президент не пошел на поводу ожидаемых и даже навязываемых мер по снижению или же полному отказу от карантинных мер. Реально оценив обстановку и возможные последствия принимает решение о продлении карантина и мобилизует народ Казахстана на достойное и правильное завершение начатой операции. Давайте не дадим пропасть уже затраченным временным и финансовым ресурсам, поддержим президента, достойно и успешно завершим кризисную ситуацию. Сообща мы справимся со всеми трудностями и проблемами»,- говорит Сергей Богатырев.

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