Сообщается о задержании в Костанае полицейского чиновника с крупной партией наркотиков, передает корреспондент агентства.
«6 мая сотрудниками ДКНБ по г. Костанаю задержан заместитель начальника отдела УПН по Костанайской области за сбыт и распространение синтетического наркотика мефедрон. При задержании в его личном автомобиле находится 1 кг мефедрона, гашиша и Т1 млн», – говорится в скриншоте, который привел на своем Telegram-канале известный казахстанский журналист Михаил Козачков.
Согласно приведенной информации, Амзе находится в изоляторе временного содержания.