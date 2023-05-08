Сообщается о задержании в Костанае полицейского чиновника с крупной партией наркотиков, передает корреспондент агентства.

«6 мая сотрудниками ДКНБ по г. Костанаю задержан заместитель начальника отдела УПН по Костанайской области за сбыт и распространение синтетического наркотика мефедрон. При задержании в его личном автомобиле находится 1 кг мефедрона, гашиша и Т1 млн», – говорится в скриншоте, который привел на своем Telegram-канале известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

Согласно приведенной информации, Амзе находится в изоляторе временного содержания.

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