Информацию распространяют отделы городов и районов области.
Температура воздуха -23 гр., порывы ветра до 8-10 м/с, Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ г.Костаная, 24.01.2025 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура -24,5 градуса ветер 7 м/с
Учащиеся 0-4 класс г.Рудного переведены на дистанционное обучение.
Всего детей 7142
Узункольский район. Занятия 1 смены переведены на дистанционное обучение: для КПП -4кл. 8 школ (Новопокровская ОШ, Ершовская ОШ, Киевская ОШ, Пресногорьковская ОШ, Федоровская ОШ, Отын-агашская НШ, Узункольская ОШ№1, ОШ им. К. Дөненбаевой -25°С/ ветер); для КПП -9кл. 7 школ (Кировская ОСШ, Убаганска ОШ, Бауманская ОСШ, Троебратская ОШ, Соколовская ОШ, Белоглинская ОСШ, Федоровская ОШ — 28°С); для КПП-11кл. 2 школ ( Арзамасская ОШ, Суворовская ОШ -30°С), в 1 школе занятия пройдут в штатном режиме (Укатканская НШ).
Амангельдинский район 24.01.2025 Сегодняшняя температура воздуха 31 градусов. Скорость ветра 3 м/сек.
Школы 1 смены будут переведены на формат дистанционного обучения.
Аулиекольский район 24.01.2025 Сегодняшняя температура воздуха 27 градусов. Скорость ветра 5 м/сек,
Школы 1 смены 0-9 класс будут переведены на формат дистанционного обучения.
Материал дополняется.