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Сообщение для учащихся во вторую смену в Костанайской области

Фотография для новости Сообщение для учащихся во вторую смену в школах Костанайской области

alau.kz

Сообщения распространяют отделы городов и районов Костанайской области. 

Карасуский район. В связи с понижением температуры воздуха до -31 градуса занятия второй смены переведена на дистанционное обучение.

Температура воздуха -26 гр., Учащиеся 2 смены 1-4 классов школ города Лисаковск 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 09.01.2024 года занятия в 2 смену для учащихся 0-9 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -27 гр., Учащиеся 2 смены 0-9 классов школ Алтынсаринского района 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 27°С, учащиеся 2 смены с КПП по 9 класс школ Житикаринского района 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 гр., Учащиеся 2 смены 1-7 классов школ Узункольского района 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 28 градус. Учащиеся 2 смены 0-9 классов школ Карабалыкского района 09.01.2024г переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -27 гр., Учащиеся 2 смены 0-9 классов школ Мендыкаринского района 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 27 гр., Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Аулиекольского района, 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Как сообщает пресс-служба областного управления образования, студенты колледжей 1 и 2 курсов г.Костаная второй смены переведены на дистанционное обучение. Колледжи в городах и районах области решение принимают самостоятельно, ориентируясь на температурные показатели.

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