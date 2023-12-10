Сообщение для водителей о состоянии дорог в Костанайской области

10.12.23 г. с 08-00 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех автотранспортных средств на участках автодорог областного значения Костанайской области:

1. «Костанай-Введенка» 8-97 км;

2. «Красная Пресня-Звериноголовское» 0-56 км;

3. «Карасу-Большая Чураковка» 0-114 км;

4. «Айет-Варваринка-гр. РФ» 0 -40 км;

5. «Тобол-Айет-Красносельское-Набережное» 0-45 км;

6. «Житикара-Камысты-Ливановка» 0-48 км, 56-71,3 км;

7. «Адаевка-Уркаш-Аралколь» 0-110 км;

8. «Рудный-Качар-Федоровка» 0-82,7 км;

9. «Аулиеколь-Жалдама» 0-257 км;

10. «Аулиеколь-Москалевка» 0-52 км;

11. «Аулиеколь-Диевка» 0-50 км;

12. «Лисаковск-Каиндыколь-Арка» 0-71,8 км;

13. «Койбагор-Карасу-Севастопольское» 0-124 км;

14. «Тобыл-Садчиковка-Сергеевка» 0-46 км;

15. «Подъезд к с. Загаринка» 0-17 км;

16. «Подъезд к с. Архиповка» 0-12 км;

17. «Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка» 0-46 км;

18. «Узунколь-Сарыколь» 0-79 км;

19. «Сарыколь-Большие Дубравы» 0-56 км;

20. «Обход г. Рудный» 0-9 км;

21. «Караменды-Раздольное-Аралколь» 0-128 км.

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