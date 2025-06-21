22 июня на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал.

Ветер юго-западный порывы15-20 м/с, днем на западе, севере области временами 23 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26, на юге области 30 тепла.

В Костанае 22 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воздуха ночью 12-14, днем 22-24 тепла.

16 июня в Рудном с интервалом в несколько часов произошло сразу две трагедии. Из окон...

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