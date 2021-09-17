Сообщение о дистанционном обучении для школьников и студентов рассылают казахстанцы

В мессенджере WhatsApp казахстанцы распространяют скриншот, якобы сделанный с новостного портала. На снимке новость о том, что с 20 сентября все школьники и студенты страны будут учиться онлайн, передает stopfake.kz

Это неправда.

На самом деле распространяемое изображение – результат обработки в графических редакторах. Шрифт в сообщении о переходе на дистанционный формат обучения отличается от шрифта, используемого на новостном портале. Более того, в сообщении встречаются стилистические ошибки.

Информацию о переходе на обучение в онлайн-формате также опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Эта информация не соответствует действительности. Дети учатся и будут учиться офлайн. Если в классе выявляется заболевший коронавирусной инфекцией ученик, то на двухнедельный карантин уходит только один класс. Все остальные ученики школы продолжают обучение в традиционном формате», — пояснил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Таким образом, сообщение о переходе на дистанционное обучение является фейком, а скриншот – подделкой.

Призываем вас доверять только официальной информации! Проверить достоверность новости можно с помощью нашего портала. Отправляйте интересующую вас информацию в Telegram: t.me/stopfake_kz

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.