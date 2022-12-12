Сообщение о начале учебного года в августе рассылают казахстанцы

В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы пишут о том, что 20 августа станет официальным началом учебного года в Казахстане согласно новому нормативно-правовому акту, который пока находится на рассмотрении.

Эти слухи опровергли в Министерстве просвещения РК, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«Сроки каникул, а также начала и завершения учебного года в государственных школах не меняются. Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 175 дней. Суммарная продолжительность каникул и выходных дней составляет 190 дней (за исключением високосного года)», — сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что проект обсуждаемого документа предоставляет право международным и пилотным школам при согласии попечительских советов регулировать общие сроки учебного года. Ранее представители данных школ выступали за предоставление возможности самостоятельно определять сроки обучения и каникулярного периода.

«Но даже при этом международные и пилотные школы (которых в стране очень мало) ограничены установленным количеством учебных (175), а также выходных и каникулярных (190) дней. То есть о сокращении каникул речь не идет. Еще раз отмечаем, что сроки обучения и каникул для государственных школ действуют в рамках утвержденных норм. Текущий учебный год начался 1 сентября и будет завершен 31 мая, после начнутся каникулы«, — добавили в министерстве.

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