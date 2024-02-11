Сообщение о нападении собаки на ребенка распространяют в соцсетях жители Костанайской области

Видеозапись момента происшествия сделана на днях в Житикаре. Сообщается, что в утреннее время 10-летнего ребенка в одном из дворов города покусала собака. Всего нападали пять животных.

Одно было самым агрессивным и атаковало мальчика. По словам очевидцев, отбиться ребенку помог случайный прохожий. Жители города в соцсети @zhitikaraproblem жалуются, что бродячих собак в городе стало больше, в подтверждение чего одна из житикаринок засняла стаю, бегающую возле жилых многоэтажек, и одного из детских садов. В комментариях к посту возникла полемика насчет того, что нужно делать с этими животными. Там же есть и много обращений к властям города, с просьбами о решении вопроса.

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