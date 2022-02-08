Сообщение о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах

nationalreview.com
В социальных сетях распространяется информация о том, что Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Это неправда.
В официальных источниках такой информации нет, переводят stopfake.kz Главные СМИ страны подобных сообщений не публиковали. Заявлений о переносе столицы нет и на официальном портале akorda.kz.
Касым-Жомарт Токаев также не публиковал ничего подобного в своем Twitter-аккаунте.
В Twitter-аккаунте пресс-службы президента Казахстана новостей о переносе столицы страны в Костанай также нет.
Таким образом, сообщения о том, что Касым-Жомарт Токаев намерен перенести столицу Казахстана в Костанай, — фейк.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: