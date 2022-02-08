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Сообщение о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах

nationalreview.com

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В социальных сетях распространяется информация о том, что Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай.

Это неправда.

В официальных источниках такой информации нет, переводят stopfake.kz Главные СМИ страны подобных сообщений не публиковали. Заявлений о переносе столицы нет и на официальном портале akorda.kz.

Касым-Жомарт Токаев также не публиковал ничего подобного в своем Twitter-аккаунте.

В Twitter-аккаунте пресс-службы президента Казахстана новостей о переносе столицы страны в Костанай также нет.

Таким образом, сообщения о том, что Касым-Жомарт Токаев намерен перенести столицу Казахстана в Костанай, — фейк.

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