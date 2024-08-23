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Сообщение о переводе детей на дистант с 15 сентября прокомментировали в Минздраве РК

Фотография для новости Сообщение о переводе детей на дистант с 15 сентября прокомментировали в Минздраве РК

pixabay.com

Родители казахстанских школьников встревожены сообщением, появившимся в родительских чатах и соцсетях. Якобы с 15 сентября в республике вводится масочный режим, а школьников отправляют на дистанционное обучение, сообщает stopfake.kz

Это неправда.

Фальшивку прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК.

«Информация, распространяемая в мессенджерах о том, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, не соответствует действительности.

Ежегодно утверждается постановление главного государственного санитарного врача РК, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона. Согласно постановлению, с 15 сентября этого года начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций.

Подробно с постановлением можно ознакомиться на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по ссылке.

Призываем всех граждан доверять достоверной информации из официальных источников», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.

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