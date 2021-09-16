Сообщение о последствиях после прививки в костанайской школе распространяют в мессенджерах

В мессенджерах костанайцы активно распространяют аудио с голосом мужчины, который сообщает о тайно проведённых прививках от коронавируса детям в 7 школе Костаная.

В голосовом сообщении он говорит о якобы смертельном случае школьника и о нескольких тяжёлых последствиях после прививок.

«Хочется призвать всех вас, уважаемые земляки — прекратите распространение этого фейка! Будьте адекватны! Прививки от коронавируса в Казахстане детям не делают! Информация о смерти и тяжёлом состоянии детей после прививок в 7 школе Костаная — ложь. Уверены, что специалисты правоохранительных органов вскорости установят личность человека, который выдумал и распространяет ложную информацию», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

Информацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

«В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление мужчины, распространившим заведомо ложную информацию о прививках детям в школе № 7 города Костаная. По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Полицейские предупреждают об уголовной ответственности за ложные рассылки и публикации в соцсетях», — сообщили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

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