Сообщение о последствиях после прививки в костанайской школе распространяют в мессенджерах

gazeta.ru
В мессенджерах костанайцы активно распространяют аудио с голосом мужчины, который сообщает о тайно проведённых прививках от коронавируса детям в 7 школе Костаная.
В голосовом сообщении он говорит о якобы смертельном случае школьника и о нескольких тяжёлых последствиях после прививок.
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«Хочется призвать всех вас, уважаемые земляки — прекратите распространение этого фейка! Будьте адекватны! Прививки от коронавируса в Казахстане детям не делают! Информация о смерти и тяжёлом состоянии детей после прививок в 7 школе Костаная — ложь. Уверены, что специалисты правоохранительных органов вскорости установят личность человека, который выдумал и распространяет ложную информацию», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.
Информацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
«В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление мужчины, распространившим заведомо ложную информацию о прививках детям в школе № 7 города Костаная. По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Полицейские предупреждают об уголовной ответственности за ложные рассылки и публикации в соцсетях», — сообщили в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
COVID-2019 в Казахстане
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