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«Сообщение о пропаже ребёнка» прокомментировала полиция Костаная

— Сегодня, 18:27
Изображение для новости: «Сообщение о пропаже ребёнка» прокомментировала полиция Костаная

«В мессенджере WhatsApp распространяется информация о якобы пропавшей несовершеннолетней на территории Костанайской области.

Департамент полиции Костанайской области сообщает, что заявления о пропаже ребенка в регионе не зарегистрированы.

Просим граждан не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники», — сообщили в пресс-службе ведомства.



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