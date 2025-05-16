«В мессенджере WhatsApp распространяется информация о якобы пропавшей несовершеннолетней на территории Костанайской области.

Департамент полиции Костанайской области сообщает, что заявления о пропаже ребенка в регионе не зарегистрированы.

Просим граждан не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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