В Костанайской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» С 12 по 21 мая 2025 года на...
«В мессенджере WhatsApp распространяется информация о якобы пропавшей несовершеннолетней на территории Костанайской области.
Департамент полиции Костанайской области сообщает, что заявления о пропаже ребенка в регионе не зарегистрированы.
Просим граждан не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ежегодная программа по сезонному трудоустройству "Жасыл Ел" стартовала в Костанае. В этом году принять в...
В апреле годовая инфляция в стране ускорилась, составив 10,7% (в марте – 10,0%). Ускорение годовой...
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