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Сообщение о разовой выплате в 50 000 тенге рассылают казахстанцы

Фотография для новости Сообщение о разовой выплате в 50 000 тенге рассылают казахстанцы

pixabay.com

Сообщение прокомментировали в пресс-службе министерства труда и соцзащиты населения РК.

Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тыс. тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тыс. тенге, не соответствует действительности.

«В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о выплате материальной помощи пенсионерам. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают обратиться в центр обслуживания населения и заполнить форму №2. Сообщаем, что такого вида материальной помощи не существует. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», — сообщили в Минтруда РК.

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