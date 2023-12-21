Сообщение о ситуации на дорогах в Костанайской области

Информацию распространила служба «112».

21 декабря с 8.30 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех автотранспортных средств на участках автодорог Республиканского значения Костанайской области:

А-16 «Жезказган-Петропавловск» 340-377 км (от г. Аркалык до гр. Акмолинской области);

Р-36 «Костанай — Аулиеколь — Сурган» 218-232 км (от с. Октябрьское до гр. Акмолинской области).

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