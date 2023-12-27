Сообщение о состоянии дорог в Костанайской области

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В связи с улучшением погодных условий принято решение об открытии движения для всех видов транспорта по автомобильным дорогам областного значенияКостанайской области, с 08:00часов «27» декабря 2023 года.
1) Костанай–Введенка — 8-97 км;
2) Красная Пресня – Звериноголовское – 0-56 км;
3) Карасу-Б. Чураковка – 0-114 км;
4) Айет-Варваринка–граница РФ- 0 -40 км;
5) Тобол-Айет-Красносельское-Набережное – 0-45 км;
6) Житикара-Камысты-Ливановка – 0-48 км, 56-71,3 км;
7) Адаевка-Уркаш-Аралколь – 0-110 км;
8) Рудный-Качары-Федоровка – 0-82,7 км;
9) Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;
10) Аулиеколь-Москалевка 0-52 км;
11) Аулиеколь-Диевка 0-50 км;
12) Лисаковск-Каиндыколь-Арка 0-71,8 км;
13) Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км;
14) Тобыл-Садчиковка-Сергеевка 0-46 км;
15) Подъезд к с. Загаринка 0-17 км;
16) Подъезд к с. Архиповка 0-12 км;
17) Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 0-46 км;
18) Узунколь-Сарыколь 0-79 км;
19) Сарыколь-Б.Дубравы 0-56 км;
20) Обход г. Рудный 0-9 км;
21) Торгай-Шили-Аралколь 0-182 км.