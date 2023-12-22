Сообщение о состоянии дорог в Костанайской области

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С 7.30 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех автотранспортных средств на участках автодорог Республиканского значения Костанайской области:
Р-36 «Костанай — Аулиеколь — Сурган» 218-232 км (от с. Октябрьское до гр. Акмолинской области).
с 08:20 автодороги областного значения отрыты для всех видов автотранспорта в связи c улучшением погодных условий
1.«Костанай- Введенка» (8 -74 км);
2.«Кайбагор-Карасу-Севастопольское» (0 -124 км);
3.«Карасу-Большая Чураковка» (0 -52 км).