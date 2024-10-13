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Сообщение о возможном теракте в школах Костаная проверили

— Сегодня, 07:59
Изображение для новости: Сообщение о возможном теракте в школах Костаная проверили

Сгенерировано ИИ


В полиции начали досудебное расследование после появления в Telegram информации о якобы планируемом акте терроризма в учебных заведениях Костаная. Сообщение с угрозами распространили 3 октября.

Все здания, указанные в публикации, обследовали. Взрывчатых веществ, взрывных устройств и других подозрительных предметов не обнаружили.

Сейчас полиция устанавливает автора сообщения и выясняет обстоятельства произошедшего. Жителей просят сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и доверять официальным источникам. За заведомо ложные сообщения предусмотрена уголовная ответственность.



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