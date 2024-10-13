Сообщение о возможном теракте в школах Костаная проверили

В полиции начали досудебное расследование после появления в Telegram информации о якобы планируемом акте терроризма в учебных заведениях Костаная. Сообщение с угрозами распространили 3 октября.
Все здания, указанные в публикации, обследовали. Взрывчатых веществ, взрывных устройств и других подозрительных предметов не обнаружили.
Сейчас полиция устанавливает автора сообщения и выясняет обстоятельства произошедшего. Жителей просят сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и доверять официальным источникам. За заведомо ложные сообщения предусмотрена уголовная ответственность.
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