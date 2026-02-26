В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о назначении в 2026 году единовременной социальной выплаты в размере 432 500 тенге. В рассылках утверждается, что средства предназначены для семей с доходом ниже 232 тысяч тенге, а также для граждан с определёнными заболеваниями.
Как сообщили в уполномоченных органах, данная информация не соответствует действительности. Подобная социальная выплата действующим законодательством Республики Казахстан не предусмотрена.
Специалисты предупреждают, что подобные сообщения нередко используются мошенниками для получения доступа к персональным данным граждан. Пользователям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личную информацию третьим лицам.
Официальные сведения о мерах государственной поддержки направляются исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414, а также публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Осторожно, тюльпаны! Как мошенники обманывают перед 8 Марта
0,25 МРП и без «Почётного донора»: почему снижается мотивация сдавать кровь
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.