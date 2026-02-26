USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Сообщение о выплате 432 500 тенге прокомментировали в Минтруда РК

— Сегодня, 17:10
Изображение для новости: Сообщение о выплате 432 500 тенге прокомментировали в Минтруда РК

Сгенерировано ИИ

В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о назначении в 2026 году единовременной социальной выплаты в размере 432 500 тенге. В рассылках утверждается, что средства предназначены для семей с доходом ниже 232 тысяч тенге, а также для граждан с определёнными заболеваниями.

Как сообщили в уполномоченных органах, данная информация не соответствует действительности. Подобная социальная выплата действующим законодательством Республики Казахстан не предусмотрена.

Специалисты предупреждают, что подобные сообщения нередко используются мошенниками для получения доступа к персональным данным граждан. Пользователям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личную информацию третьим лицам.

Официальные сведения о мерах государственной поддержки направляются исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414, а также публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



